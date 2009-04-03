Везти нічого

Перевезення падають.

Зниження ділової активності на тлі економічної кризи, викликало скорочення вантажо- і пасажироперевезень. Перші від початку року впали на 33,5, а останні - на 4% - підрахували у Мінтрансі. Найбільше падіння потоку вантажів було зафіксоване в автомобільному транспорті - за перші 3 місяці вантажівками перевезли майже на 35% менше, ніж за аналогічний період торік.Трохи нижчим виявилося падіння на залізниці - мінус 32%. Авіаційний транспорт скоротив перевезення вантажів майже на чверть. У пасажирських перевезеннях ситуація майже зворотна. Найбільше падіння обсягів зафіксоване в авіації - мінус 21,5%. На 5% менше українців скористалося автомобільним транспортом.А от залізничникам вдалося навіть наростити кількість пасажирів - потягами перевезли 111 мільйонів пасажирів, що на майже 11% більше, ніж у першому кварталі торік. Щоправда, останній показник не є радісним для "Укрзалізниці". Адже пасажирські перевезення є збитковими, і зазвичай втрати від них компенсуються доходами від вантажних, а вони, нагадаємо, впали на третину.