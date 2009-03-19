Канни відкриє мультик.

Вперше за всю історію Канського кінофестивалю одну із найочікуваніших кіноподій року відкриватиме мультфільм під назвою "Вгору". Стереоскопічна анімаційна стрічка є спільною роботою двох студій Disney та Pixar.Мультфільм "Вгору" - це історія старого джентльмена, який на схилі років вирішує втілити свою давню мрію та здійснити кругосвітню подорож. Однак, для цього він не обирає звичні транспортні засоби як-то літак чи потяг. дідусь вирушає у мандрівку у своєму власному будинку, прив’язавши до нього безліч повітряних кульок.На разі, не відомим чи мультик "Вгору" буде представлений у конкурсній програмі Канського кінофестивалю. Нагадаємо, головою журі цьогорічного фесту стане французька акторка Ізабель Юппер. Кіноканни розпочнуться тринадцятого травня і триватимуть до 24 числа.