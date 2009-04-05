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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вгості у фортецю

17:05, 5 квітня 2009 313

Туристичний сезон у місті став ще більш розмаїтим.

Місто семи епох, семи культур, семи чудес, магдебургських традицій і замріяних ангелів - Кам'янець-Подільський готується постати у всіх цих іпостасях для туристів, яких тут радо очікують.Окрім урізноманітнення екскурсійних маршрутів у місті над Смотричем ще й зорганізували чимало розваг для туристів - як от стрибки з каньйонів річки чи польоти на повітряній кулі.Олег Демчук (заступник міського голови м. Кам'янець-Подільський): “Ми показали близько 40 садиб, які здатні приймати закордонних туристів і частувати українськими стравами:матержаники, завиванці, голубці, кльоцки і такі, що іноземці ще ніколи не їли. І для багатьох з за-кодону то було щось унікальне і цікаве. Екскурсія буде по Дністру. Годину буде екскурсія. І вводимо наступний такий цікавий сюжет для туриста - це подільські товтри - одне із семи чудес України саме природних”.У Кам’янець - Подільському районі втримати туриста якомога довше спробують принадами місцевого краю. А показати є що - залишки рифів Сарматського моря - одне з семи природних чудес України, мальовничі меандри та глибокі каньйони, півтисячі різновікових фортифікаційних споруд - усе це і багато іншого внесли до 40 різнопланових екскурсійних маршрутів, вартість яких залишили на минулорічному рівні.Ростислав Ярема (голова Кам'янець - Подільської райдержадміністрації): “Готелі або садиби, де номера сьогодні вже європейського рівня, триразове харчування до 200 гривень коштують. При цьому можна покататися на конях, поплавати по Дністру. Це і скутера і різні розважальні програми, поїздки на конях, лов риби, відпочинок, шашлики, уха”.На Кам’янеччині ставку роблять на відпочивальників які шукають відпочинку і оздоровлення - тож у п’ять разів збільшили кількість готельних місць у зеленому туризмі. Місцева перлина - Кам'янецька фортеця у теплу пору подарує туристам аж 7 Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів - серед найцікавіших - Терра героїка, Технопарк, Остання столиця чи Ретрофест.Анатолій Нестерук (міський голова м. Кам'янець-Подільський): “А що це дає? - це дає нам робочі місця і доходи до бюджету і престиж і популяризація нашого міста. Сподіваємось, що б мільйон туристів наше місто відвідало”.Кожен турист цьогоріч у Кам’янці знайде свій скарб. А світлові, звукові, лазерні, феєричні шоу, які також обіцяють зорганізувати цього сезону для мандрівників зроблять подорож у прадавнє місто незабутньою.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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