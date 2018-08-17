Ви будете здивовані: деякі відомі компанії заробляють більше, ніж цілі країни

Дохід деяких корпорацій, таких як Apple, Microsoft чи Tesla настільки великий, що може перевищити прибуток цілої країни.

Видання businessinsider.com порівняло прибутки корпорацій-гігантів з ВВП деяких країн. Рейтинг складений на основі даних МВФ.

Spotify та Мавританія

Інтернет-сервіс Spotify, що дає змогу слухати музику онлайн, у 2017 році заробив 4774 мільйони доларів. Це більше, ніж Мавританія за весь 2016 рік – 4,755 мільйонів доларів.

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При цьому Мавританія має чимало родовищ залізорудних руд, які приносять майже 50% свого експорту. Однак, через зниження світового попиту країні доводиться скорочувати виробництво.

Якби Spotify був країною. То він би зайняв 151 місце у світі за рівнем багатства.

Netflix та Мальта

Компанія Netflix отримала у 2017 році прибуток, розміром у 11 693 мільйони доларів. У 2016 році ВВП Мальти склав менше – 11 278 мільйонів доларів. До речі, МВФ вважає Мальту країною із розвиненою економікою.

Netflix міг би зайняти 126 місце за рівнем доходів, якби, звісно, компанія була країною.

Tesla та Албанія

Tesla має більший дохід ніж Албанія

Албанія заробляє завдяки енергетиці, гірничодобувній промисловості, металургії, сільському господарстві та туризмі. Однак, це не дає змоги їй перевищити прибутки компанії Ілона Маска Tesla. Так, ВВП Албанії в 2016 році склав 11 865 мільйонів доларів. При цьому у 2017 році Tesla заробила 12 000 мільйонів доларів.

Якби компанія Маска була б країною, вона б посіла 125 місце у рейтингу найбагатших держав.

Visa та Боснія

Економіка Боснії залежить від експорту металів, енергії, текстилю та меблів. Це дало змогу країні отримати ВВП у 2016 році в розмірі 16917 мільйонів доларів. Visa у 2017 році заробила 18 358 мільйонів доларів.

У рейтингу найбагатших країн Visa могла б зайняти 115 місце.

El Corte Inglés та Лівія

Іспанська мережа універсальних магазинів El Corte Inglés у 2017 році заробила 18 539 мільйонів доларів. Це більше ніж ВВП Лівії у 2016 році – 18 503 мільйони доларів. Як відомо, найбільший дохід країні приносить нафтовий сектор, що складає 95% надходжень від експорту.

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Отож компанія El Corte Inglés теоретично могла б бути 114 у світі за рівнем ВВП.

Starbucks таТринідад і Тобаго

Економіка Тринідаду і Тобаго залежить від нафти та нафтопродуктів. Вони принесли країні 22 296 мільйонів доларів сукупного доходу у 2016 році. Starbucks у 2017 році заробив 22 386 мільйонів доларів.

Якщо б це була країна, то Starbucks посів би 104 місце у світі.

McDonald's та Нова Гвінея

Дохід Макдональда був більшим, ніж ВВП Нової Гвінеї

Дохід Нової Гвінеї залежить від сільського та лісового господарства та рибальства. ВВП країни у 2016 році склав 22 568 мільйонів доларів. При цьому доходи McDonald's в 2017 році склали 22 820 мільйонів доларів.

Якби це була країна, то вона б зайняла 103 у світі за розміром ВВП.

Mercadona та Непал

Mercadona заробляє більше, ніж країна Непал

Іспанська компанія Mercadona's, що займається роздрібною торгівлею, за 2017 рік заробила 25 061 мільйона доларів. При цьому країна Непал, що здебільшого заробляє на сільському господарстві, у 2016 році отримала ВВП, в розмірі 21 132 мільйони доларів.

Якби Mercadona's була б країна, то вона б стояла на 102 місці у світі, за рівнем ВВП.

BBVA та Естонія

Одна з найбільших банківських компаній Іспанії BBVA заробила у 2017 році 30 229 мільйонів доларів. При цьому Непал, що заробляє на телекомунікаціях, банківській справі, та суднобудуванні, у 2016 році отримав дохід 23 348 мільйонів доларів.

BBVA могла б зайняти 99 у світі за рівнем ВВП.

Inditex та Парагвай

Економіка Парагваю залежить від сільського господарства, основним експортом якого є соєві боби. Завдяки цьому ВВП країни у 2016 році склав 27 424 мільйони доларів. При цьому загальний прибуток компанії Inditex, що має мережу магазинів з одягом, в 2017 році склав загальну суму 30 355 мільйонів доларів.

Telefónica та Люксембург

Доходи Telefónica в 2017 році склали 62 341 мільйон доларів. Тим часом Економіка Люксембурга, що залежить від доходів від банківської, сталевої та інших галузей промисловості, принесла країні у 2016 році 58 655 мільйонів доларів.

Якби Telefónica була країною, вона б посіла 74 у світі за рівнем ВВП.

Microsoft та Словаччина

Доходи Microsoft у 2017 році становила 89,950 мільйонів доларів. Тим часом Словаччина у 2016 році отримала ВВП, у розмірі 89,806 мільйонів доларів.

Тож Microsoft міг би посісти 65 місце у світі рівнем ВВП.

Facebook та Сербія

Сербія отримує прибуток від енергетики, автомобільної промисловості та а гірничодобувної промисловості та сільського господарства. Тож ВВП Сербії в 2016 році становив 38 300 мільйонів доларів. При цьому доходи від Facebook у 2017 році становили 39 300 мільйонів доларів.

Facebook теоретично міг би бути на 90 місці серед найбагатших країн світу.

Amazon та Кувейт

Amazon у 2017 році заробив 117 9 000 мільярдів доларів

Економіка Кувейту залежить від нафтової промисловості. У 2016 році ВВП країни склав 110 873 мільйонів доларів. При цьому виручка Amazon в 2017 році становила 117 9 000 мільярдів доларів.

Теоретично Amazon міг посісти 58 місце у рейтингу найбагатших країн.

Apple та Португалія

Доходи Португалії, що заробляє на фінансових послугах, телекомунікаціях та туризмі, у 2016 році заробила 205 269 мільйонів доларів. Тим часом Apple у 2017 році отримала дохід у розмірі 229,234 мільйонів доларів.

Якщо б це була країна, Apple стала 47 у рейтингу країн за рівнем ВВП.

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