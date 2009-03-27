18:49
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибачень не буде

Фінансові ринки 21:16, 27 березня 2009 173

Тополанек не збирається вибачатися перед Обамою.

Виконуючий обов’язки прем'єр-міністра Чехії Мірек Тополанек не вибачатиметься перед американським президентом за фразу "дорога в пекло", якою він охарактеризував фінансову політику США. Тополанек заявив, що на саме формулювання "дорога в пекло" його надихнула творчість групи AC/DC, яка виступала у Празі минулого тижня. Спостерігачі відзначають, що оскільки Чехія зараз головує у Євросоюзі, висловлювання Тополанека можуть ускладнити стосунки між ЄС та Сполученими Штатами напередодні візиту Барака Обами до Європи та зустрічі "Великої 20".Найближча зустріч Тополанека та Обами має відбутися під час саміту ЄС-США в Празі 5 квітня. Мірек Тополанек, ймовірно, перебуватиме на саміті в якості виконуючого обов’язки чеського прем’єра. Нагадаємо, 24 березня Нижня палата парламенту Чехії висловила вотум недовіри уряду. Мірек Тополанек у четвер подав прохання про відставку, яке уже прийняв чеський Президент Вацлав Клаус. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1031
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1017
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук