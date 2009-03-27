Вибачень не буде

Тополанек не збирається вибачатися перед Обамою.

Виконуючий обов’язки прем'єр-міністра Чехії Мірек Тополанек не вибачатиметься перед американським президентом за фразу "дорога в пекло", якою він охарактеризував фінансову політику США. Тополанек заявив, що на саме формулювання "дорога в пекло" його надихнула творчість групи AC/DC, яка виступала у Празі минулого тижня. Спостерігачі відзначають, що оскільки Чехія зараз головує у Євросоюзі, висловлювання Тополанека можуть ускладнити стосунки між ЄС та Сполученими Штатами напередодні візиту Барака Обами до Європи та зустрічі "Великої 20".Найближча зустріч Тополанека та Обами має відбутися під час саміту ЄС-США в Празі 5 квітня. Мірек Тополанек, ймовірно, перебуватиме на саміті в якості виконуючого обов’язки чеського прем’єра. Нагадаємо, 24 березня Нижня палата парламенту Чехії висловила вотум недовіри уряду. Мірек Тополанек у четвер подав прохання про відставку, яке уже прийняв чеський Президент Вацлав Клаус.