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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виборчі ініціативи

14:43, 13 квітня 2009 242

Політики поспішають змінювати виборче законодавство.

Так, БЮТ, НУНС та Партія регіонів офіційно запропонували Верховній раді зменшити прохідний бар’єр до 2 відсотків, замість нинішніх 3. Кажуть, вибори треба проводити за відкритими списками у багатомандатних округах "з розрахунку по 8-12 депутатів від кожного регіонального округу".Підганяє депутатів з виборчими змінами і Президент. Віктор Ющенко хоче, аби вже цього тижня парламент підкорегував виборчу систему. Рецепти змін різні - від повернення до попередньої змішаної, до вдосконалення чинної пропорційної виборчої системи.Та це все офіційно. Підкилимно ж політики думають ще й змінити деякі пункти законодавства, в яких йдеться про вік кандидата у Президенти. Принаймні про це в ефірі одного з телеканалів розповів "регіонал" Юрій Мірошниченко. Якщо нині у Президенти може податись громадянин України, якому виповнилось 35 років, то після змін охочі стати гарантом муситимуть чекати до свого сорокаріччя. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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