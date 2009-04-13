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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виборчі ініціативи

19:41, 13 квітня 2009 228

Депутати взялися міняти саму систему обрання влади.

Ідея змінити виборче законодавство об’єднала БЮТ, “НУНС” та “Партію регіонів” і знайшла втілення у спільному законопроекті. Серед пропозицій - зменшити прохідний бар’єр до 2 % та проводити вибори за відкритими списками.Владислав Каськів (народний депутат, фракція “НУ-НС”): “Ініціювавши цей закон, ми виходили з того, що проведення будь-яких наступних виборів, дострокових чи строкових має смисл лише при зміні існуючої виборчої системи за відкритими регіональними списками”.Андрій Шевченко (народний депутат, фракція БЮТ): “В парламенті зараз зареєстровано 8 законопроектів, що стосуються закону про вибори. І ми пропонуємо уже цього тижня утворити ТСК, яка розпочне роботу над новою редакцією закону про вибори”.Та це все офіційно. Підкилимно ж політики думають ще й змінити деякі пункти законодавства, в яких йдеться про вік кандидата у Президенти. Принаймні про це раніше говорив регіонал Юрій Мірошниченко. Якщо нині у Президенти може податись громадянин України, якому виповнилось 35 років, то після змін охочі стати гарантом муситимуть чекати до свого сорокаріччя. У Блоці Тимошенко від такої ініціативи відхрещуються.Андрій Кожем'якін (народний депутат, фракція БЮТ): “Конституційна норма є 35 років і мені здається, що це нормальна норма і нормальний вік особи яка претендує на Президента, тому змінювати нема сенсу”.Якщо ж змінити цю норму таки захочеться, доведеться вносити зміни до Основного закону - кажуть у ЦВК.Андрій Магера (член Центральної виборчої комісії): “Норма щодо підвищення вікового цензу неминуче вдарить по тим положенням Конституції, другого розділу зокрема, щодо прав і свобод громадян України. Якщо такий законопроект буде ухвалений, то своє слово повинен сказати Конституційний суд”.Політологи у підвищення вікового цензу побачили руку наймолодшого можливого кандидата у Президенти.Олексій Гарань (професор політології НаУКМА): “Ці розмови, які зараз почалися, вони як раз, певною мірою, грають на користь того кандидата, який не досяг ще 35-ти років, але якому виповниться 35 років у травні. Тому що він може, як би, інтерпретувати це таким чином: "Бачите, мене бояться, у мене є шанси на перемогу”.Що ж стосується зниження прохідного бар’єру, то у такій нормі не зацікавлені провідні політичні гравці, каже політолог, адже їм доведеться ділити раду з більш радикальними політичними силами. У самих фракціях, попри показову єдність, не всі вірять, що закони про вибори зміняться швидко.З виборчими змінами підганяє депутатів Президент. Віктор Ющенко хоче, аби вже цього тижня Рада підкорегувала виборчу систему. Рецепти змін різні - від повернення до попередньої змішаної до вдосконалення чинної пропорційної виборчої системи. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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