Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував піти назустріч ОРДЛО і провести вибори на окупованих територіях. Однак постанови про місцеві вибори в Україні вже затверджена. ЧИ мжливо її змінити та чи варто взагалі це робити – читайте далі.

Нардеп з партії "Слуга народу" Дмитро Гурін в ефірі 24 каналу зазначив, що у зміні постанови є 2 сторони: правова і політична.

Важливо Для проведення виборів в ОРДЛО потрібен спеціальний закон, – Резніков

► Правова, за його словами, полягає в тому, що постанова Верховної Ради про вибори – акт разової дії. Постанова вже прийнята і внести зміни до неї з правового погляду викликає дуже багато запитань.

► Політичний бік ситуації полягає в тому, що в парламенті немає та не буде голосів за те, щоб оголосити вибори на окупованих територіях. Таку думку висловив Гурін.

Верховна Рада є єдиним органом, який може призначати вибори. Робоча група, яка створена, має дослідити питання і оцінити звернення Кравчука. Оцінити як нам треба рухатись, бо Раді доведеться приймати це рішення, – зауважив Гурін.

Він зауважив, що закони щодо миру на Донбасі та проведення виборів в ОРДЛО потрібно ретельно обговорювати у парламенті. "Буде міжкомітетська, міжфракційна робоча група. Це дуже делікатне питання", – сказав нардеп.

Гурін наголосив, що доки не буде голосів в Раді – важко буде сказати, як все прохожитиме.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Вибори на окупованих територіях: що відомо