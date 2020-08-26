Вибори в ОРДЛО та ультиматум Росії: чи варто Раді вносити зміни до постанови
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував піти назустріч ОРДЛО і провести вибори на окупованих територіях. Однак постанови про місцеві вибори в Україні вже затверджена. ЧИ мжливо її змінити та чи варто взагалі це робити – читайте далі.
Нардеп з партії "Слуга народу" Дмитро Гурін в ефірі 24 каналу зазначив, що у зміні постанови є 2 сторони: правова і політична.
Важливо Для проведення виборів в ОРДЛО потрібен спеціальний закон, – Резніков
► Правова, за його словами, полягає в тому, що постанова Верховної Ради про вибори – акт разової дії. Постанова вже прийнята і внести зміни до неї з правового погляду викликає дуже багато запитань.
► Політичний бік ситуації полягає в тому, що в парламенті немає та не буде голосів за те, щоб оголосити вибори на окупованих територіях. Таку думку висловив Гурін.
Верховна Рада є єдиним органом, який може призначати вибори. Робоча група, яка створена, має дослідити питання і оцінити звернення Кравчука. Оцінити як нам треба рухатись, бо Раді доведеться приймати це рішення, – зауважив Гурін.
Він зауважив, що закони щодо миру на Донбасі та проведення виборів в ОРДЛО потрібно ретельно обговорювати у парламенті. "Буде міжкомітетська, міжфракційна робоча група. Це дуже делікатне питання", – сказав нардеп.
Гурін наголосив, що доки не буде голосів в Раді – важко буде сказати, як все прохожитиме.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Вибори на окупованих територіях: що відомо
- Леонід Кравчук, який є головою української делегації у ТКГ, розповів, що Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО. Це сталося на останньому засіданні групи 19 серпня.
- Кравчук звернувся з цим питанням до голови Ради Разумкова. Він попросив його розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам. Власне вона порушує "Мінськ" на переконання представників окупованого Донбасу.
- Парламентський комітет з питань державної влади ухвалив рішення про розгляд звернення Кравчука у закритому режимі 26 серпня 2020 року. Як відомо, Зеленський запевняв, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.