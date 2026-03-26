Зеленський, Залужний чи Буданов: опитування показало, хто найімовірніше стане новим президентом

На тлі активних дискусій стосовно ймовірного проведення президентських виборів в Україні українці розмірковують про кандидатів, яким могли би віддати свій голос. Якби вибори проходили найближчої неділі, 20, 6% громадян обрали б нинішнього президента на повторний термін. Частина українців, а саме 19,3% проголосували б за Валерія Залужного.

Віддати свій голос за теперішнього очільника ОП Кирила Буданова погодились би 10,5% людей. При цьому саме Буданов має найкращий показник "другого вибору". Такі дані продемонструвало опитування компанії Socis, проведене 12 – 18 березня.

Хто очолив рейтинг теоретичних президентських виборів?

Серед тих, хто планує брати участь у виборах, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голос 29,3%, а за Валерія Залужного – 25%.

На третьому місці – голова Офісу президента Кирило Буданов. Далі в рейтингу лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого готові голосувати 5,7% загалом або 7,4% тих, хто визначився.

Після них ідуть мер Харкова Ігор Терехов (3,4%), позафракційний нардеп Дмитро Разумков (3,3%) та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький (3,1%). Серед тих, хто визначився, вони набирають від 4% до 4,4%.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підтримку 2,2% загалом та 2,9% серед визначених.

Результати опитування Socis:

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набрали трохи понад 1%.

Мер Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул – менше 1%. Ще 3,6% опитаних обрали б іншого кандидата.

Водночас 6,7% заявили, що не брали б участі у виборах, а 16,2% – не визначилися.

У питанні "другого вибору" результати такі: у разі відсутності основного кандидата 22,7% підтримали б Буданова, 17,5% – Залужного, а Зеленський отримав би лише 6,3%.

Зауважимо! Опитування проводилося серед 1204 респондентів віком від 18 років методом особистого телефонного інтерв'ю з використанням планшетів (CATI).



Опитування не проводилося в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).



Статистична похибка вибірки +/- 2,5%.

Що кажуть стосовно можливих голосувань у ЦВК?