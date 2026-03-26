Зеленський, Залужний чи Буданов: опитування показало, хто найімовірніше стане новим президентом
- Згідно з опитуванням Socis, якби вибори відбулися найближчої неділі, люди найбільше голосували б за Залужного, Буданова й Зеленського.
- В опитуванні взяли участь 1204 респонденти, на основі голосів яких склали рейтинг лідерів.
На тлі активних дискусій стосовно ймовірного проведення президентських виборів в Україні українці розмірковують про кандидатів, яким могли би віддати свій голос. Якби вибори проходили найближчої неділі, 20, 6% громадян обрали б нинішнього президента на повторний термін. Частина українців, а саме 19,3% проголосували б за Валерія Залужного.
Віддати свій голос за теперішнього очільника ОП Кирила Буданова погодились би 10,5% людей. При цьому саме Буданов має найкращий показник "другого вибору". Такі дані продемонструвало опитування компанії Socis, проведене 12 – 18 березня.
Актуально "Він – лідер воєнного часу": ексглава МЗС Кулеба сказав, хто стане наступним президентом України
Хто очолив рейтинг теоретичних президентських виборів?
Серед тих, хто планує брати участь у виборах, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голос 29,3%, а за Валерія Залужного – 25%.
На третьому місці – голова Офісу президента Кирило Буданов. Далі в рейтингу лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого готові голосувати 5,7% загалом або 7,4% тих, хто визначився.
Після них ідуть мер Харкова Ігор Терехов (3,4%), позафракційний нардеп Дмитро Разумков (3,3%) та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький (3,1%). Серед тих, хто визначився, вони набирають від 4% до 4,4%.
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підтримку 2,2% загалом та 2,9% серед визначених.
Результати опитування Socis: дивіться скриншоти рейтингів
Волонтер і громадський діяч Сергій Притула і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набрали трохи понад 1%.
Мер Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул – менше 1%. Ще 3,6% опитаних обрали б іншого кандидата.
Водночас 6,7% заявили, що не брали б участі у виборах, а 16,2% – не визначилися.
У питанні "другого вибору" результати такі: у разі відсутності основного кандидата 22,7% підтримали б Буданова, 17,5% – Залужного, а Зеленський отримав би лише 6,3%.
Зауважимо! Опитування проводилося серед 1204 респондентів віком від 18 років методом особистого телефонного інтерв'ю з використанням планшетів (CATI).
Опитування не проводилося в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
Статистична похибка вибірки +/- 2,5%.
Що кажуть стосовно можливих голосувань у ЦВК?
У Центральній виборчій комісії вважають, що президентські вибори 2026 року наразі недоцільні через невирішені питання безпеки та ризик російського втручання.
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголосив, що вибори можливі тільки після стабілізації фронту та визначення лінії розмежування, а потім потрібен мінімум піврічний період для підготовки.
Він також зазначив, що обмеження воєнного стану щодо пересування та свободи слова ускладнюють кампанію, зі свого боку опозиція не підтримує електронне голосування.