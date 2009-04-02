18:31
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибори - в пік кризи?

11:47, 2 квітня 2009 258

Президентські вибори в пік кризи?

За оцінками багатьох експертів, яких опитало "Радіо свобода", пік економічної кризи варто очікувати восени, тоді як саме на цей час Верховна Рада призначила вибори Президента. Будь-які вибори та передвиборчі кампанії - це конкуренція, а отже й нестабільність. А восени Україні й так доведеться несолодко, тож Президентська кампанія може погіршити ситуацію. Зокрема, як відзначають аналітики, передвиборча конкуренція може негативно позначитись на інвестиційному кліматі та ускладнити ситуацію з отриманням Україною кредитів.Втім, існує і протилежна точка зору. Так, деякі аналітики вважають, що швидше в Україні пройдуть вибори Президента, то краще для держави. Адже для виходу з кризи потрібні непопулярні рішення, а ніхто з кандидатів в Президенти не стане приймати їх до виборів, аби не зіпсувати собі рейтинг.Нагадаємо, вчора Верховна Рада України 401 голосом за прийняла рішення про проведення президентських виборів 25 жовтня 2009 року. Сам же Віктор Ющенко вважає таке рішення неконституційним і називає іншу дату - 17 січня 2010 року. З цього приводу Президент планує звернутися до Конституційного суду.      
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 214
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
156
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
414
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
622
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 495
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук