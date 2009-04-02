Президентські вибори в пік кризи?

За оцінками багатьох експертів, яких опитало "Радіо свобода", пік економічної кризи варто очікувати восени, тоді як саме на цей час Верховна Рада призначила вибори Президента. Будь-які вибори та передвиборчі кампанії - це конкуренція, а отже й нестабільність. А восени Україні й так доведеться несолодко, тож Президентська кампанія може погіршити ситуацію. Зокрема, як відзначають аналітики, передвиборча конкуренція може негативно позначитись на інвестиційному кліматі та ускладнити ситуацію з отриманням Україною кредитів.Втім, існує і протилежна точка зору. Так, деякі аналітики вважають, що швидше в Україні пройдуть вибори Президента, то краще для держави. Адже для виходу з кризи потрібні непопулярні рішення, а ніхто з кандидатів в Президенти не стане приймати їх до виборів, аби не зіпсувати собі рейтинг.Нагадаємо, вчора Верховна Рада України 401 голосом за прийняла рішення про проведення президентських виборів 25 жовтня 2009 року. Сам же Віктор Ющенко вважає таке рішення неконституційним і називає іншу дату - 17 січня 2010 року. З цього приводу Президент планує звернутися до Конституційного суду.