Вибори без вибору

Хаміда Карзая офіційно оголосили переможцем президентських виборів у Афганістані.

Відповідну заяву зробили представники афганського ЦВК під час конференції у Кабулі. Це стало можливим після того, як головний конкурент Карзая Абдулла Абдулла відмовився від участі у другому турі виборів.Опозиціонер заявив, що не вірить у чесне проведення волевиявлення. Нагадаємо, у першому турі виборів, який відбувся ще 20 серпня, перемогу здобув чинний глава держави Хамід Карзай. За нього віддали свої голоси 55 % виборців.Щоправда після перевірки виявилося, що результати виборів на деяких дільницях були сфальсифіковані і ЦВК оголосила про проведення другого туру волевиявлення. Наразі деякі аналітики побоюються, що переобрання Хаміда Карзая на другий термін дестабілізує і без того складу ситуацію всередині країни.