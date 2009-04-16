Вибори до парламенту

В Індії обирають новий парламент.

У четвер вранці почалося голосування на виборах до законодавчого органу країни. Експерти зазначають, що боротьба за 543 місця у нижній палаті індійського парламенту розгорнеться між двома основними партіями - Об’єднаним прогресивним та Національним демократичним альянсами. Окрім двох провідних політсил на вакантні місця народних обранців претендує також так званий "третій фронт" - альянс, в якому представлено регіональні партії та об’єднання лівого спрямування.Особливістю нинішніх парламентських виборів в Індії є їхня тривалість - вони відбудуться аж у 5 етапів. Остаточний результат виборів буде оприлюднено 16 травня. Право голосу на цьогорічних парламентських виборах в Індії мають 714 мільйонів осіб. За дотриманням безпеки під час виборів пильнуватимуть більше 2 мільйонів правоохоронців.