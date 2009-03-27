Вибори гендиректора

Вибори керівника Міжнародного агентства з атомної енергії продовжаться сьогодні.

Напередодні жодному із претендентів на посаду гендиректора МАГАТЕ не вдалося заручитися підтримкою двох третин членів Ради керуючих агентства. За підсумками таємного голосування, яке повторювали тричі, кандидат від Японії Юкія Амано зумів набрати найбільше 21 голос, його суперник з ПАРу Абдул Самад Мінті - 14 голосів. До складу Ради керуючих МАГАТЕ входять 35 представників каїн-членів агентства. Тому для перемоги претенденту необхідно заручитися підтримкою не менше 24-х членів Ради. У п’ятницю МАГАТЕ знову спробує обрати нового голову. Якщо результат буде таким же, то керівництво Агентства попросить країни-учасниці висунути нових кандидатів. Чинний глава МАГАТЕ єгиптянин Мухаммед аль-Барадеї заявив, що іде у відставку в листопаді 2009 року, по завершенні третього терміну повноважень.