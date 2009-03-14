Вибори мера Сочі

Головний підозрюваний у справі Литвиненка може стати мером Сочі.

Депутат Держдуми Росії Андрій Луговий підтвердив інформацію про те, що партія ЛДПР розглядає його кандидатуру для висунення на пост мера Сочі. Водночас Андрєй Луговий підкреслив, що остаточного рішення ще не прийнято. Відомо також, що кандидатуру Лугового висунув сам опальний лідер ЛДПР Владімір Жириновський. Нагадаємо, британські спецслужби вважають Андрєя Лугового головним підозрюваним в організації вбивства колишнього офіцера ФСБ Алєксандра Литвиненка у Лондоні. Великобританія вимагає від Кремля його екстрадиції. Сам Луговий відкидає свою причетність до отруєння полонієм Литвиненка. Крісло мера Сочі звільнилося у жовтні минулого року, коли у відставку за станом здоров’я пішов Владімір Афанасєнков. Нового міського голову мешканці Сочі обиратимуть 26 квітня. Вибори створюють неабиякий ажіотаж у Росії, оскільки саме Сочі у 2014 році прийматиме зимову Олімпіаду. Опозиційна "Солідарність" висунула своїм кандидатом на пост мера Боріса Нємцова. Правляча "Єдина Росія" зі своїм кандидатом визначиться 23 березня, коли відбудеться конференція Краснодарського осередку партії.