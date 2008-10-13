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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вибори

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      Вибори

      На виборах у Литві жодна з партій не здобула вагомої переваги.

      Новий склад сейму очевидно буде політично роздробленим. Перемагає на перегонах опозиція. За попередніми даними, правоцентристська опозиційна партія “Союз Батьківщини“ набирає 16,4% голосів. Крім того, кандидати від цієї політичної сили лідирують у 20 одномандатних округах із 71-ого. Значного успіху добилася і політсила шоумена Арунаса Валінскаса. Партія національного відродження здобуває 14,7% голосів.Натомість, всупереч прогнозам соціологів, правлячі соціал-демократи фінішують лише четвертими з результатом 12,8%. Партія “Порядок і справедливість“ екс-президента Роланда Паксаса, якому у 2004 році оголосили імпічмент, набирає близько 14% голосів виборців.До Сейму потрапить також Партія праці, на чолі з опальним політиком Віктором Успаскіх, за яку віддали свої голоси 11% литовських виборців. Про остаточні підсумки парламентських перегонів у Литві говорити ще зарано. Адже на недільному голосуванні визначалися 70 депутатських місць за партійними списками. У мажоритарних округах другий тур відбудеться 26 жовтня.Явка виборців, як і прогнозувалося, булла дуже низькою і склала 48%. Саме тому і провалився референдум про подальшу долю АЕС в Ігналіні, який відбувся одночасно з виборами. Для того, аби голосування визнали таким, що відбулося необхідно, аби явка на виборах склала не менше 50%.Нагадаємо, ЄС вимагає закрити атомну електростанцію до кінця наступного року.
      blog_ava
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      Новини за 13 жовтня 2008
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