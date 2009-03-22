Македонія здає тест на стабільність виборами.

Мешканці країни обирають сьогодні президента та представників місцевих органів влади. Голосування стане важливим випробуванням для колишньої югославської республіки з огляду на її євроатлантичні амбіції. На Заході пильно стежать за тим, чи зможе молода демократія забезпечити проведення чесних та вільних від насильства виборів.Позачергові парламентські вибори влітку минулого року, нагадаємо, були затьмарені численними фальсифікаціями та збройними виступами з боку прихильників опозиційних партій етнічних албанців. Внаслідок сутичок тоді загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Щоби не допустити повторення минулорічних подій влада Македонії вжила посилених заходів безпеки. За ходом голосування стежать близько 7 тисяч македонських та ще півтисячі іноземних спостерігачів.Загалом на посаду глави держави претендують 7 кандидатів, найбільше ж шансів на перемогу у висуванця від правлячої партії Георгія Іванова, а також опозиційного кандидата Любоміра Фрчкоского. Чинний президент Бранко Црвенковскі участі у виборах не бере. У випадку, якщо жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів виборців у першому турі, то за два тижні буде проведено другий тур. Паралельно з президентськими у Македонії сьогодні проходять також вибори до місцевих органів влади, в тому числі і мерів 85 міст.