У Республіці Молдова відбуваються парламентські вибори.

У неділю вранці відкрилися майже дві тисячі виборчих дільниць, у тому числі 33 - за межами країни та 10 додаткових дільниць на правому березі Дністра для мешканців самопроголошеного Придністров’я.Влада невизнаної республіки не дозволила провести голосування на своїй території. За 101 місце в однопалатному парламенті Молдови змагаються більше тисячі кандидатів від 12 партій. Вибори проводяться за пропорційною системою. До парламенту проходять ті партії, які наберуть щонайменше 6% голосів.Фаворитами перегонів вважають комуністів, Ліберал-демократичну партію, лібералів та альянс “Наша Молдова”. Головна інтрига - чи залишаться при владі правлячі комуністи. За молдовським законодавством, новий парламент обиратиме президента. За ходом голосування стежать близько 3,5 тисяч спостерігачів із Ради Європи, СНД, ОБСЄ та неурядових організацій.