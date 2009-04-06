У Молдові коаліційних переговорів не буде.

На виборах переконливо перемогли правлячі комуністи, яких очолює глава держави Володимир Воронін. За даними ЦВК, партія влади набрала 49,9% голосів виборців. Другою фінішує Ліберальна партія з результатом 12,9%. Ліберал-демократи набирають 12,2%, Альянс "Наша Молдова" - 9,9%. Усі ці три опозиційні політичні сили виступають за зближення з Євросоюзом. Інші партії не змогли подолати шестивідсотковий бар’єр. За законодавством Молдови, новий парламент обиратиме президента. Очевидно, майбутній глава держави буде комуністом. Адже згідно з результатами виборів, компартія отримає 62 мандати у парламенті, який налічує 101 крісло. Для ухвалення кандидатури на пост президента необхідно підтримку 61 депутата. Комуністам вистачить голосів і без жодної коаліції. Опозиція звинувачує владу у використанні на виборах адміністративного ресурсу і обіцяє провести акції протесту.