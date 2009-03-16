Вибори на Тернопільщині

У Тернополі продовжують рахувати голоси.

За попередніми даними місцевої ТВК, лідером дочасних перегонів до обласної ради є Всеукраїнське об’єднання "Свобода". За них свої голоси віддали близько 30 відсотків виборців. До обласної ради попередньо проходять і "Єдиний центр", "Партія регіонів", БЮТ, Народний союз "Наша Україна", УНП та Блок Литвина. Попередньо відомо, що регіонали набрали близько 10 відсотків голосів. Такий результат доволі незвичний - визнають у КВУ. Поки ж лідери перегонів радіють - затяті противники виборів - БЮТівці ніяк не заспокояться. Назвавши вибори "найбруднішими за всю історію" вони пообіцяли оскаржити їх результати. Трохи остудили запал БЮТівців у Комітеті виборців України. Кажуть, вибори відбулись напрочуд спокійно, а відтак підстав для оскарження їх результатів немає. Олександр Черненко (речник Комітету виборців України): "Ми не бачимо підстав для оскарження результатів виборів і їх відміни. Я вам скажу, що вибори, я вам скажу про сам день і підрахунок голосів, я давно не бачив таких спокійних, гарно організованих виборів. Не вважаючи на всі ці спроби, незважаючи на те, що БЮТ відкликав членів своїх комісій."Нагадаємо, вибори, яким передувала тривала судова тяганина, були спричинені півторарічним протистоянням у обласній раді. Представники БЮТу та нашоукраїнці тривалий час не могли дійти згоди, рада не могла ухвалювати жодних рішень.