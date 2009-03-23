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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибори президента

Фінансові ринки 13:31, 23 березня 2009 160

Македонці обиратимуть президента у другому турі.

Жодному із кандидатів не вдалося набрати більшість голосів у першому турі, який відбувся у неділю. За попередніми даними, фаворит перегонів, висуванець від правлячої Демократичної партії македонської національної єдності Георгій Іванов здобув 38% голосів.Його найближчий переслідувач, представник опозиційних соціал-демократів Любомір Фрчкоский заручився підтримкою 19,7% виборців. Третім фінішує екс-міністр внутрішніх справ Любе Бошкоский з результатом 16,5% голосів. Побоюючись сутичок, які спалахнули на минулорічних парламентських виборах, македонська влада посилила заходи безпеки під час виборів. За порядком під час голосування стежили майже 10 тисяч правоохоронців.Другий тур президентських виборів визначить не лише ім’я нового президента, а й перспективи інтеграції Македонії у НАТО та ЄС і збереження назви держави. Саме це питання стало ключовим у кампаніях кандидатів. Зазначимо, Греція блокує вступ Македонії до ЄС та НАТО через суперечку навколо назви колишньої югославської республіки.Георгій Іванов підтвердив свій намір добиватися угоди із Афінами, яка б не загрожувала національній ідентичності македонської держави. Водночас опозиційний кандидат Любомір Фрчкоский пропонує піти на поступки Греції і відмовитись від назви Македонія заради швидкої інтеграцію у Євросоюз та НАТО. Який шлях підтримують македонці стане відомо 5 квітня - тоді відбудеться другий тур виборів президента.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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