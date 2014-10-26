Вибори в Авдіївці не відбудуться, оскільки дільниці закриті, — Фірсов

Народний депутат Єгор Фірсов повідомив, що в Авдіївці Донецької області ситуація спокійна, однак виборчі дільниці сьогодні не відкрилися.

“Я зараз перебуваю прямо в центрі Авдіївки, це за 8 км від Донецького аеропорту. Місто живе “нормальним життям”: відкриті ринки, продаються квіти, канцтовари, будматеріали… Але проголосувати мені абсолютно не вдалося”, - сказав Фірсов в ефірі телеканалу новин “24”.

Я приїхав на ту дільницю, де я зареєстрований, вона була закрита. Оскільки я — корінний житель Авдіївки, я об’їхав усі дільниці, які мають бути відкриті, - ні одної дільниці я не знайшов. Наскільки я зараз розумію, вибори в Авдіївці не відбудуться, оскільки дільниці не відкриті,

- повідомив він.

Фірсов зазначив, що теоретично вибори тут можна було провести. Депутат також сподівається, що ні ОВК, ні ЦВК не визнають дійсними вибори в Авдіївці.

Нагадаємо, заступник гендиректора Комітету виборців України Наталя Линник повідомила, що цієї ночі у виборчих округах на Донбасі пройшли непередбачувані ротації членів виборчих комісій.