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      Вибори в Авдіївці не відбудуться, оскільки дільниці закриті, — Фірсов

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      Народний депутат Єгор Фірсов повідомив, що в Авдіївці Донецької області ситуація спокійна, однак виборчі дільниці сьогодні не відкрилися.

      “Я зараз перебуваю прямо в центрі Авдіївки, це за 8 км від Донецького аеропорту. Місто живе “нормальним життям”: відкриті ринки, продаються квіти, канцтовари, будматеріали… Але проголосувати мені абсолютно не вдалося”, - сказав Фірсов в ефірі телеканалу новин “24”.

      Я приїхав на ту дільницю, де я зареєстрований, вона була закрита. Оскільки я — корінний житель Авдіївки, я об’їхав усі дільниці, які мають бути відкриті, - ні одної дільниці я не знайшов. Наскільки я зараз розумію, вибори в Авдіївці не відбудуться, оскільки дільниці не відкриті,
      - повідомив він.

      Фірсов зазначив, що теоретично вибори тут можна було провести. Депутат також сподівається, що ні ОВК, ні ЦВК не визнають дійсними вибори в Авдіївці. 

      Нагадаємо, заступник гендиректора Комітету виборців України Наталя Линник повідомила, що цієї ночі у виборчих округах на Донбасі пройшли непередбачувані ротації членів виборчих комісій.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька День виборів Мажоритарні вибори Порушення на виборах Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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