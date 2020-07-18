Студента, що постраждав в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" у Києві, прооперували. Його стан – стабільний.

Лікарі видалили багато осколків

Наразі стан 22-річного постраждалого медики оцінюють як середньої важкості. Про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень,

– зазначив Кличко.

Окрім цього, через вибух у хлопця – мінімальне оглушення. Проте, повідомив після огляду лікар-отоларинголог, воно з часом мине.

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