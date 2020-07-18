Вибух біля станції метро "Шулявська": постраждалого студента прооперували
Студента, що постраждав в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" у Києві, прооперували. Його стан – стабільний.
Лікарі видалили багато осколків
Наразі стан 22-річного постраждалого медики оцінюють як середньої важкості. Про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень,
– зазначив Кличко.
Окрім цього, через вибух у хлопця – мінімальне оглушення. Проте, повідомив після огляду лікар-отоларинголог, воно з часом мине.
Що відомо про вибух на "Шулявській"
- У Києві поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" 17 липня прогримів вибух.
- Постраждали 4 людей, одного з них госпіталізували. Також ударною хвилею розбило вікна будівлі навколо урни.
- Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за хуліганство.