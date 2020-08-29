В автомобілі ВАЗ у Дніпрі вибухнула граната. Внаслідок інциденту 71-річному водію відірвало обидві руки. Чоловік помер у лікарні.

Сталося це близько 10:30 на житловому масиві Тополя-3, повідомляє OBOZREVATEL.

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Чоловік припарковав машину, обійшов її та сів на переднє пасажирське сидіння: двері були відчинені. Через кілька хвилин прогримів вибух.

Удар був такий, що в машині повибивало вікна. На місці працювали вибухотехніки та поліція. Вони знайшли чеку від гранати в салоні.



Пошкодження авто внаслідок вибуху / Фото OBOZREVATEL



У Дніпрі в автомобілі ВАЗ вибухнула граната / Фото OBOZREVATEL

Очевидці надавали водію першу допомогу та викликали швидку. Він перебував у свідомості. Чоловіка госпіталізували в міську лікарню №16. Проте врятувати його не вдалося: від отриманих травм потерпілий помер.

За попередніми даними, чоловік приїхав на ринок торгувати м'ясом разом зі своєю тещею. Втім, жінка встигла вийти з авто до вибуху.