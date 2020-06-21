Уряд детально вивчить причини вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві 21 червня, який забрав життя щонайменше 2 людей. Кабмін, Офіс Президента та КМДА скоординують дії, аби надати допомогу постраждалим.

Причини вибуху розглядатиме комісія ТЕБ і НС

22 червня через вибух у Києві зберуть комісію з технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

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Тримаю ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін. Від них оперативно отримую інформацію про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху,

– зазначив Шмигаль.

Будинок, ймовірно, розберуть

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, будинок, у якому прогримів вибух, навряд чи вдасться відновити. Найімовірніше, будівлю розберуть. Поки що мешканців відселять в інтернат. На місці інциденту розгорнули наметове містечко, аби люди могли відпочити та поїсти.

Всередину будинку впускатимуть лише після ретельного обстеження вибухотехніків та ДСНС. Лише тоді мешканці зможуть забрати гроші та документи.

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Вибух у Києві: все, що відомо

Вибух стався 21 червня о 10:00 у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Щонайменше двоє людей загинули .

. Більше ніж 20 осіб евакуювали рятувальники, ще кілька людей можуть перебувати під завалами.

Рятувальники змушені діяти дуже обережно, адже конструкції пошкоджені.

​Прокуратура Києва вже відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених вимог пожежної безпеки). Правоохоронці припускають, що це міг бути як вибух газоповітряної суміші, так і невідомої вибухівки.

Дивіться відео наслідків вибуху з висоти / Відео "Информатор":