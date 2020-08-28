Вибух пролунав на Одеському нафтопереробному заводі: що відомо, фото, відео
На території Одеського нафтопереробного заводу у ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух (вибухнула начебто трансформаторна підстанція) та почалася пожежа.
Після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією. Про це розповіли у поліції, як пише місцеве видання "Думская". Журналісти зауважили також, що в районі інциденту стоїть гар та дим.
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Мешканці мікрорайону Шкодова Гора, розташованого біля Одеського нафтопереробного заводу, розповіли таке:
- Рівно опівночі проти 28 серпня в районі зникла електроенергія.
- За п'ять хвилин люди почули вибух, а також побачили яскравий спалах в районі електропідстанції на території підприємства.
Правоохоронці, рятувальники й медики присутні на місці інциденту. Наразі немає інформації про наявність постраждалих, але пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути навіть загиблі.
Достеменно не відомо також, що саме вибухнуло.
Вибух на Одеському НПЗ: відео
Вибух в Одесі стався за 5 хвилин після того, як в районі зникло світло / Фото "Думская"
Вибух в Одесі міг бути смертоносним, вважають пожежники / Фото "Думская"