Рятувальники 22 червня знайшли ще одне тіло під завалами на четвертому поверсі будинку на Позняках у Києві. Кількість жертв вибуху зросла до чотирьох.

За попередніми даними четвертою жертвою став чоловік. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Актуально Потужний вибух у Києві на Позняках, знайшли четверту жертву: останні новини Що відбувається на місці трагедії станом на 23:00 Зараз тривають роботи з деблокування тіла.

Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

Наразі рятувальники працюють на четвертому поверсі. Як зазначили в ДСНС, саме тут можуть ще перебувати люди.

Раніше рятувальники повідомляли, що продовжують пошуки двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження. Кого саме з них знайшли, наразі невідомо. Втім під завалами може бути й більше людей. Дивіться відео зсередини будинку у Києві, де стався вибух (18+): Вибух в будинку на Позняках: головне Вибух у будинку стався близько 10 ранку 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік.

Раніше правоохоронці розслідували дві версії того, що сталося : вибух газоповітряної суміші або ж від невідомого вибухового пристрою. Однак сьогодні в МВС повідомили, що вибух стався не через вибухівку .

: вибух газоповітряної суміші або ж від невідомого вибухового пристрою. Однак сьогодні в МВС повідомили, що . Напередодні у цій багатоповерхівці будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили перевірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним. Однак мешканці скаржилися на запах газу у помешканнях.

Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть, а мешканців переселять в колишню будівлю інтернату поблизу.

Як вберегтися від вибуху газу вдома / Інфографіка 24 каналу