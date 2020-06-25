Вибух на Позняках: Зеленський роздав постраждалим ключі від нових квартир – відео, фото
Президент Володимир Зеленський 25 червня вручив ключі від нових квартир сім'ям, які постраждали від вибуху в будинку на Позняках в Києві. Сьогодні квартири отримали 12 сімей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з постраждалими людьми. Про це повідомляє 24 канал.
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Які квартири отримають постраждалі від вибуху
- Уряд загалом виділив постраждалим 40 квартир у Феофанії. На житло спрямують 60 мільйонів гривень, з них 30 мільйонів – це гроші Києва, решта – ініціатива уряду.
- Сьогодні нове житло отримали сім'ї з дітьми, а також двоє людей, які втратили родичів. Зокрема, квартиру дали дівчині 18-річній Насті Недашковській, яка втратила рідних. А також пану Анатолію, який втратив батька.
- Президент також наголосив, що всі квартири є новими, не із вторинного ринку, проте в них необхідно зробити ремонт. Там наразі немає газу і вони оснащені електричними плитами.
- Зеленський звернувся до мера Києва Віталія Кличка, щоб той подбав про ремонти та умеблювання нових помешкань.
- На житло спрямують 60 мільйонів гривень, з них 30 мільйонів – це гроші Києва, решта - ініціатива уряду.
Ключі від нових квартир передали постраждалим від вибуху на Позняках: відео
Кличко і Зеленський на зустрічі з постраждалими від вибуху / Фото Марини Мольки для 24 каналу
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