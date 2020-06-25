Зеленський зустрівся з постраждалими від вибуху на Позняках / 24 канал

Президент Володимир Зеленський 25 червня вручив ключі від нових квартир сім'ям, які постраждали від вибуху в будинку на Позняках в Києві. Сьогодні квартири отримали 12 сімей.