Вибух на складі

Щонайменше 2 людини загинули внаслідок вибуху боєприпасів на військовому складі у Казахстані.

16 людей отримали поранення, ще 2 осіб вважаються зниклими без вісти. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану, інцидент трапився на армійському складі поблизу міста Арис на півдні країни. Вибухнули боєприпаси, які були призначені для утилізації.За словами очевидців, на складі відбулися 5-6 потужних вибухів, після чого загорілися навколишні сільськогосподарські будівлі. Пожежу гасили майже двісті вогнеборців, було також задіяно більше 30 одиниць спецтехніки.