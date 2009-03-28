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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибух на заводі

Фінансові ринки 12:58, 28 березня 2009 205

Вибух у Бразилії.

У одному із густонаселених районів міста Сан-Паулу вибухнув хімічний завод. В аварії постраждали 5 осіб - їх шпиталізували із сильним отруєнням. Після вибуху будівля загорілась - висота полум'я сягала 100 метрів. Пожежникам вдалось локалізувати вогонь лише за декілька годин.Через вибух місцева влада евакуювала мешканців близько 30 сусідніх будівель та учнів школи, розташованої поруч із заводом. Наразі рятувальники з'ясовують причини інциденту. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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