Вибух у будинку

Трагедія у російському Примор'ї.

Внаслідок вибуху у житловому будинку у російському селищі Воздвіженка загинуло семеро осіб, ще сімох рятувальникам вдалося витягти з-під руїн - шістьох із врятованих шпиталізували. За даними слідства причиною вибуху став витік побутового газу в одній з квартир.Вибух газового балона в двоповерховому панельному будинку стався 4 березня ввечері. Вибух практично повністю зруйнував квартири одного з під'їздів будинку. Вже до вечора четверга аварійні бригади енергетиків і комунальників відновили подачу електроенергії, тепло і води в два уцілілі під'їзди. Десять сімей вже повернулися в свої квартири. За фактом вибуху і загибелі людей вже порушили кримінальну справу.