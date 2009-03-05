Вибух у будинку
Фінансові ринки 13:31, 5 березня 2009 203
Трагедія у російському Примор'ї.
Внаслідок вибуху у житловому будинку у російському селищі Воздвіженка загинуло семеро осіб, ще сімох рятувальникам вдалося витягти з-під руїн - шістьох із врятованих шпиталізували. За даними слідства причиною вибуху став витік побутового газу в одній з квартир.Вибух газового балона в двоповерховому панельному будинку стався 4 березня ввечері. Вибух практично повністю зруйнував квартири одного з під'їздів будинку. Вже до вечора четверга аварійні бригади енергетиків і комунальників відновили подачу електроенергії, тепло і води в два уцілілі під'їзди. Десять сімей вже повернулися в свої квартири. За фактом вибуху і загибелі людей вже порушили кримінальну справу.
Джерело: 24 Канал
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