Вибух у подвір'ї

Інцидент стався на подвір’ї будинку у Ворошиловському районі міста.

В момент коли туди заїжджав “Мерседес” одного з депутатів міськради, спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту потерпіла випадкова перехожа. Також вибух пошкодив автівку посадовця і припарковану поруч Мазду. На місці події оперативники знайшли розірваний корпус від гранати Ф1, який був начинений вибухівкою та металевими шурупами.Ігор Дьомін (керівник Центру громадських зв‘язків УМВС України у Донецькій області): “Порушена кримінальна справа за статтею – замах, проводяться слідчі дії. Була поранена жінка, що проходила повз, 37 років. Йшла з роботи, отримала поранення черевної порожнини”.Власник “Мерседесу” не вважає, що вибух був замахом на його життя. Однак говорити детальніше про інцидент відмовляється. Натомість правоохоронці поки не називають можливі версії вибуху.