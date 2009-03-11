Вибух у СЕС

Семеро людей поранені внаслідок вибуху гранати в приміщенні санепідемстанції в районі залізничного вокзалу Києва.

Свідки події кажуть - бачили, як невідомий чоловік закинув у вікно санстанції гранату і втік.Богдан Терновий (свідок інциденту): “Тут казали стояли якійсь козачки ,що каже бачили хтось в масці втікав. Оці студенти, чи хто там, що каже в масці то кинув отам гранати і побіг”.Як повідомили в міліції - граната поцілила у кабінет головного лікаря де саме тривала нарада. Люди отримали опіки, однак стан потерпілих наразі стабільний - лише одна жінка отримала важке поранення очей.Ірина Біба (речник Солом'янського відділу міліції):” 4 чоловіки зараз знаходиться у лікарнях,три чоловіки не госпіталізовані, їм надана медична допомога прямо тут на місці. Проводяться необхідні оперативно-пошукові заходи,весь особовий склад столичної міліції орієнтований на розшуки злочинця і порушена кримінальна справа за статтею 115 через 15,тобто це замах на вбивство”.Правоохоронці встановили - зловмисник зник з місця події на автомобілі, опис якого розіслали усім патрулям Державтоінспекції. У столиці запроваджено посилені заходи безпеки - на дорогах чатують патрулі ДАІ та озброєні міліціонери. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.