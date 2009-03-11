Вибух у столиці

7 осіб отримали поранення через вибух гранати в будинку санепідемстанції в районі залізничного вокзалу в Києві.

Як повідомила речниця СБУ Марина Остапенко, невідомий кинув гранату у вікно будівлі, внаслідок чого й постраждали 7 осіб. Всі потерпілі госпіталізовані. Правоохоронці не виключають, що злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти, однак, відпрацьовуються всі можливі версії. Водночас, як інформує УНІАН, невідома особа кинула гранату, проходячи біля будівлі СЕС, після чого зникла з місця пригоди на авто, яке було припарковане неподалік. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.