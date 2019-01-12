Вибух у торговому центрі Києва: з'явилися перші подробиці інциденту

12 січня у київському торговому центрі "Мармелад" пролунав вибух. Евакуювати людей почали лише через 2 години після інциденту. Як розповів один із відвідувачів, до клієнтів підходили працівники комплексу і просили покинути приміщення.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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За словами очевидців, вони почули потужний вибух на поверсі вище. У спортивному центрі на 5 поверсі почала обсипатися штукатурка зі стелі, але працівники продовжували працювати.

Внизу, на 4 поверсі, відбували ремонтні роботи. Саме там один із працівників намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі, але не вигадав нічого кращого, аніж запалити димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.

Чоловік отримав серйозні опіки руки, його госпіталізували в лікарню. У поліції детальнішої інформації поки не надають, але припускають, що в потерпілого можуть бути відірвані кінцівки.

На вході до торгового центра "Мармелад" наразі стоїть охорона, яка почне знову пускати людей після того, як роботу закінчать правоохоронці. За їхніми словами, руйнувань самого торгового центру не відбулося, є лише певний обгорілий слід на стіні, поблизу якої пролунав вибух.