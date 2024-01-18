До чого зрештою може привести така "бавовна" в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Цікаво Це наслідки, і вони продовжуватимуться, – у ГУР назвали причини частої "бавовни" в Росії

Вибухи на російському заводі

Потужно палало в Ростовській області. Там в місті Шахти спалахнула пожежа на поліефірному заводі.

В мережі з'явилося відео сильного вибуху. Полковник в запасі пояснив, якщо це був безпілотник, то він ніс понад 10 кілограмів вибухівки. В Україні наразі є такі БпЛА з бойовою частиною близько 20 кілограмів.

Хоча на відео видно, що вибух відбувся зсередини. Або дрон зайшов всередину і вибухнув вже там, або всередині заводу попрацювали місцеві партизани чи диверсійні групи, які виконують завдання зі знищення військових об'єктів Росії.

Саме такі точкові влучання дають результат. Влучання вибивають заводи поліефірів, знищують виробництво мікросхем, проєктні бюро разом з військовими, які там працюють. Це може вивести з ладу всю оборонку Росії,

– зауважив Світан.

Атака дронами Ленінградської області

Також безпілотники атакували Ленінградську область.

Жителі Петербурга чули кілька вибухів. Повідомляють, що дрони летіли в район Петербурзького нафтового термінала. До того ж на певний час припинив роботу аеропорт "Пулково".

Відправити безпілотник на схід за понад тисячу кілометрів – складне завдання. Отже, Світан припустив, що сили українських спецоперацій мають можливість працювати безпілотниками безпосередньо на території Росії, керуючи ними з великої відстані. Їм можуть також сприяти сили національного спротиву і партизани Росії.

Росія змирилась з "бавовною" в Бєлгороді

Водночас для Бєлгорода вибухи вже стають традиційними. Місцева влада повідомляла, що за останню добу там було збито близько 10 ракет.

Цікаво, що місцеве ППО вирішує збивати ракети безпосередньо над житловими кварталами, а не за містом.

Намагаються з Бєлгорода створити таку ікону розп'ятого хлопчика. Тобто російська армія поставила на Бєлгороді хрест, його, імовірно, чекає доля Мар'їнки і Бахмута. Бєлгородцям давно вже варто виїжджати,

– наголосив Світан.

Щоб бити на таку дальність в України є ЗРК "Вільха", ракети M31 для HIMARS, установки С-300.

Військовий аналітик переконаний, що ці удари принесуть важливий результат. Рано чи пізно росіянам набридне або збивати ракети, або прощатися зі своїми установками С-300. А коли в України буде достатня кількість безпілотників, аби запускати їх масово по Бєлгородській області, тоді росіяни похоронять багато своїх воєнних потужностей.