Вибухи пролунали на підприємстві на Житомирщині: власники пов'язують інцидент з виборами

У Коростені вночі 18 червня пролунало три вибухи на території паливно-мастильної бази. Невідомі через паркан кинули заряди, схожі на світло шумові гранати, які впали поблизу цистерн із бензином на території підприємства.

Проте загоряння цистерн так і не відбулося. Постраждалих на АЗС немає, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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За словами власника групи UPG Володимира Петренка, такий інцидент – це залякування. У поліції подію поки класифікують як факт хуліганства, попри небезпеку. Кажуть, що справа розслідується, наразі невідомо скільки людей вчинили інцидент, підозрюваних теж не знайшли.

Дивіться відео: невідомі кинули заряди на територію АЗС

Сам власник АЗС пов’язує цей напад із двома замахами на його власне життя та працівників підприємства, які сталися два роки тому. Володимир Петренко наголошує, що таким чином на нього тисне один із політиків, який балотується по місцевому округу, перед парламентськими виборами.

Журналісти 24 каналу з’ясували, що на цьому окрузі балотується народний депутат Сергій Пашинський. І за дивним збігом обставин його цього дня бачили біля відділку поліції, який розслідує цей інцидент, кажуть очевидці.