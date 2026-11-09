Оцінки, домашні завдання і довідки в одному застосунку: як "Мрія" полегшить життя батькам

У результаті навіть просте бажання розуміти, як дитина навчається і чи все в неї гаразд, перетворюється на окреме завдання. Саме це державна освітня екосистема "Мрія" допомагає змінити. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Тепер батьки можуть переглянути всю ключову інформацію про навчання своєї дитини в зручному застосунку. Тут є інформація про розклад, теми уроків, домашні завдання, оцінки, відвідування та навіть коментарі вчителів. За потреби можна одразу написати вчителю, який викладає конкретний предмет, без довгого пошуку його контактів.

Наразі "Мрією" користуються вже понад 4 600 закладів освіти. Якщо школа підключена до екосистеми, батькам достатньо встановити застосунок і підтвердити особу через BankID, КЕП або "Дія.Підпис". Не потрібно отримувати від школи окремі логіни й паролі, запам'ятовувати їх або відновлювати доступ у разі втрати. Користування застосунком абсолютно безоплатне, в ньому немає реклами.

До нового навчального року команда "Мрії" підготувала кілька оновлень. Частина з них спростить щоденну роботу школи, а інша – дасть батькам більше можливостей. Новий функціонал має зробити взаємодію зі школою простішою і зрозумілішою.

Домашні завдання без додаткових сервісів

Одне з головних оновлень нового навчального року стосується домашніх завдань. Раніше в "Мрії" можна було побачити, що саме задав учитель, але виконану роботу часто доводилося надсилати вже через інші сервіси. Тепер увесь цикл роботи з домашнім завданням поступово переходитиме в екосистему.

Учитель призначатиме завдання та визначатиме сам, як учень має виконати роботу. Якщо її потрібно презентувати на уроці, це буде зазначено в "Мрії". Якщо відповідь можна надіслати онлайн, учень зможе додати текст або прикріпити файли безпосередньо в застосунку. Особливо корисною ця можливість буде для дистанційного та змішаного навчання.

Після того, як дитина надішле виконане завдання, воно автоматично потрапить учителю на перевірку. На вебпорталі вчитель зможе переглянути відповідь і поставити оцінку. Учень і батьки бачитимуть статус завдання: чи його вже надіслано, чи воно ще на перевірці, чи вже оцінено. Тож мамам і татам не доведеться окремо уточнювати, чи дитина виконала домашню роботу – цю інформацію можна буде швидко побачити в "Мрії".

Нову можливість запускатимуть поступово. У вересні нею почне користуватися перша частина шкіл. Далі функціонал поетапно з'являтиметься в інших закладах, а згодом стане доступним для всіх шкіл, які працюють з "Мрією".

Довідку про відсутність можна буде подати в застосунку

Ще одна знайома батькам ситуація виникає, коли дитина пропускає школу, а після цього потрібно написати й передати класному керівнику довідку про відсутність. Зазвичай її потрібно писати від руки.

Утім, тепер електронну довідку можна буде оформити прямо в "Мрії". Потрібно буде вказати період та причину відсутності дитини й надіслати онлайн. Після цього документ автоматично потрапить до класного керівника. Учитель зможе переглянути її в "Мрії" та, за потреби, зберегти на комп'ютер або телефон.

Більше контексту, ніж одна оцінка

Звичайно, батькам важливо не лише знати, що дитина зробила домашнє завдання чи була на уроці. Хочеться розуміти й те, як вона справляється з навчанням загалом. Одна низька оцінка ще не означає, що з предметом виникли труднощі. Так само один високий бал не завжди свідчить про стабільний прогрес. Значно більше про навчання говорить динаміка.

З нового навчального року в "Мрії" можна буде бачити детальнішу інформацію про навчання. Для кожного предмета батьки зможуть переглянути результати за весь навчальний період, бачити середній бал і відстежувати, після якого уроку він змінився. Поруч будуть теми занять, домашні завдання та відвідування, тож буде простіше зрозуміти, з яким саме етапом навчання пов'язані ці зміни.

Наприклад, якщо після певної теми середній бал почав знижуватися, батьки зможуть це помітити, переглянути наповнення уроку від учителя й краще зрозуміти, який матеріал варто додатково пояснити або повторити разом із дитиною.

Допомогти дитині бачити прогрес

Водночас "Мрія" не має ставати для батьків ще одним інструментом постійного контролю. Важливо, щоб сама дитина бачила власний прогрес, розуміла, як її зусилля впливають на результат, і поступово брала більше відповідальності за навчання.

Восени в частині шкіл почнуть тестувати національну систему гейміфікації навчання. В учнів пілотних шкіл з'являться щоденні освітні вікторини "Кмітливки", внутрішня валюта "Мрійки" та "Крамничка" з винагородами від партнерів. "Мрійки" можна буде отримувати за регулярність у навчанні, проходження вікторин і завдань, перегляд пізнавального контенту та інші корисні дії. І потім обмінювати їх на подарунки від партнерів.

Але тут винагороди – лише додатковий стимул. Значно важливіше, щоб дитина сама бачила, що її зусилля не залишаються непоміченими. Сьогодні виконала завдання, завтра краще розберуся в темі, згодом покращу результат – так поступово формуватиметься відчуття власного прогресу.

Батьківство з фокусом на розвиток дитини

Якщо подивитися ширше, батьківська залученість не зводиться лише до перевірки оцінок або домашніх завдань. Не менш важливо розуміти, чим дитина цікавиться, що їй подобається і де вона хотіла б спробувати себе.

"Мрія" дає батькам не лише інформацію про навчання. У застосунку є бібліотека контенту з короткими пізнавальними відео та освітніми серіалами від партнерів. Так діти можуть відкривати нові теми, більше дізнаватися про науку, технології та різні професії. А батьки – знаходять практичні матеріали, які допомагають краще розуміти й підтримувати дитину.

Окремий розділ "Позашкілля" допомагає знаходити гуртки та секції за інтересами. Тут можна переглянути опис і умови запису, обрати безоплатні або платні заняття та підібрати варіанти поруч із домом чи школою.

У підсумку "Мрія" може взяти на себе частину організаційної рутини, щоб у батьків залишалося більше часу й уваги на саму дитину, її інтереси та потреби. Водночас дитина зможе поступово ставати самостійнішою, пробувати нове й знаходити те, що справді її захоплює.