У Державній прикордонній службі зауважили, що українці не лише покидають країну, а й повертаються. Так, за 2 тижні прибули 190 тисяч наших земляків.

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Українці не лише виїжджають за кордон, а й повертаються

З 24 лютого західні кордони України перетнули понад 1,5 мільйона людей. 1 мільйон 340 тисяч – покинули межі країни, а 190 тисяч – повернулися.

Що стосується тих, хто виїхав за межі України, то:

1 мільйон 180 тисяч – громадяни України;

165 тисяч – іноземці.

У ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють цілодобово. Тож прикордонники та митники докладають усіх зусиль, щоб пришвидшити виїзд людей, а також оформити гуманітарну допомогу.

Що стосується самого перетину кордону з ЄС, то краще віддати перевагу пунктам пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також Республікою Молдовою.

З цими країнами пункти пропуску майже порожні або ж мінімально завантажені. Це дозволить простояти на кордоні менше часу, щоб вибратися з України.

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