У фонді зазначили, що наразі рахують перекази криптовалютою та готівкою. Вони про все звітуватимуть.

До теми Від початку війни на підтримки ЗСУ надійшло понад 11 мільярдів гривень

"Ця величезна сума — ваша заслуга. Під час повномасштабного наступу, до нього і після перемоги "Повернись живим" стоїть і стоятиме на засадах максимально прозорого фінансового звіту", – наголосили у фонді.



Гроші, які надіслали благодійники для армії / Зображення фонду "Повернись живим"

Надсилали через Дію

Через застосунок "Дія" українці зібрали на армію 120 мільйонів гривень. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Всі гроші отримав фонд "Повернись живим".

За словами Федорова, лише за 9 березня один із регіональних офісів "Повернись живим" передав для військових 92 шоломи, 107 планшети для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятка одиниць нічної оптики, понад 20 квадрокоптерів, 12 комп'ютерів і ноутбуків, 4 саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

Текст публікації фонду "Повернись живим" у фейсбуці

Ця величезна сума — ваша заслуга. З 24 лютого по 10 березня 2022 року благодійники перерахували на рахунки фонду понад два мільярди гривень. І ці кошти насправді неповна сума надходжень: наразі ми також додатково обліковуємо перекази кріптовалютою та готівкою. Під час повномасштабного наступу, до нього і після перемоги "Повернись живим" стоїть і буде стояти на засадах максимально прозорого фінансового звіту.

Попри активні бойові дії та надзвичайне навантаження, наша команда (без перебільшень!) працює у цілодобовому режимі. Ми пишаємося своєю країною, дякуємо всім, хто підтримує захисників та захисниць і обіцяємо продовжувати інформувати про надходження й про те, в якосу об‘ємі розподіляється допомога.