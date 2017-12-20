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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Від 6,5 до 16 мільярдів доларів: "Нафтогаз України" озвучив вимоги до "Газпрому"

12:50, сьогодні 763 Читать новость на русском
"Нафтогаз" судиться з "Газпромом"

Вимоги НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі по транзитному контракту оцінюються в 6,5-16 мільярдів доларів.

Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час прес-конференції у середу, 20 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші вимоги по транзиту 6,5-16 мільярдів доларів. У залежності від того, чи буде враховано судом українське законодавство", – заявив Вітренко.

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У той же час зустрічні вимоги "Газпрому" значно менші. За словами Юрія вітренка, вони оцінюються у кілька мільйонів доларів.

Однак повні вимоги "Газпрому", включаючи контракт на поставку газу, оцінюється в 59,2 мільярда доларів.

Теги: Новини України Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 Канал
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