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Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах

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Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень / 24 Канал

У двох регіонах України, Києві та Донецькій області, розмір середньої зарплати перевищив 10 тисяч гривень. Водночас у трьох областях цей показник не дотягнув до 7 тисяч. Загалом по Україні середня заробітна плата у травні зросла до 8725 гривень.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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Окрім Києва та Донеччини серед лідерів також Київська (8783 гривні), Дніпропетровська (8724 гривні), Запорізька (8565 гривень) та Полтавська (8161 гривня) області.

А от серед аутсайдерів – Чернівецька (6775 гривень), Теернопільська (6870 гривень) та Чернігівська (6997 гривень).

Зарплата в Україні

Середня зарплата в Україні у травні склала 8725 гривень

Якщо порівнювати регіональні показники із січнем 2018 року, то найбільше зросла зарплата на Донеччині (21,19%), Тернопільщині (17,12%), Закарпатті (17,05%), Херсонщині (15,86%) та Черкащині (15,69%).

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А от найнижча динаміка – в Київській (7,83%), Одеській (9,84%), Рівненській (10,22%) та Харківській (10,62%) областях.

Динаміка росту зарплати, січень травень 2018

Динаміка росту зарплати, січень травень 2018

Теги: Новини України Публікації Гроші статистика
Джерело: 24 Канал
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