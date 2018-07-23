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Від Кракова до Відня: найкращий двірник Львова розповів про мандрівку Європою

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Найкращий двірник Львова Мирослав Новоставський і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами. Такий подарунок подружжю зробила Міська рада після конкурсу на найкращого прибиральника вулиць і хідників, який влаштували в березні.

Мирослав Новоставський поділився враження від першої в житті подорожі у Європу. Емоції від побачених за чотири дні Кракова, Праги, Будапешта та Відня тримають і досі.

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За словами пана Мирослава, найбільше сподобалась столиця Австрії.

"Сподобалося поєднання старих і нових будинків. У Відні готель, нам здавався триповерховим, проте із протилежної сторони виглядав на такий, що має п'ять поверхів! На вулицях цього міста – чистота, адже смітники кожні п'ять метрів, а також спеціальні табакерки, щоби той, хто курить, міг загасити недопалок", – пригадує двірник.


Подорож Європою

Подорож була нагородою за перемогу в конкурсі "Найкращий двірник Львова", який міська рада влаштувала у березні. За це звання тоді боролися майже 120 кандидатів. Містяни голосували у Facebook "Гарячої лінії".


Мандрівка – нагорода за перемогу в конкурсі "Найкращий двірник Львова"

Територію біля будинку у спальному районі Львова двірник прибирає майже п'ять років. Щодня прокидається о п'ятій-шостій ранку. Не лише підмітає, а ще й встигає доглядати за рослинами на клумбах. Щодня жителям дев'ятиповерхівки, окрім чистих хідників і доріжок, він "залишає" ще кілька теплих слів на дорогу.

Коли була посуха, то я старався підливати квіти, аби не всохли, трохи пообрізав гілки деревам, посадив виноград. З квітами інколи допомагає жінка, якщо має бажання і здоров'я,
– розповів Мирослав Новоставський.

Також пан Мирослав зізнався, що місто пообіцяло облагородити територію навколо будинку, а саме прокласти там бруківку, її найкращий двірник Львова підмітатиме так само старанно.

Теги: Новини України відпочинок Новини Львова Європа
Джерело: 24 Канал
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