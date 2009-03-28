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Від одягу до меблів

Дизайн 15:00, 28 березня 2009 200

Бавовняна синя футболка - нове дітище Тома Діксона.

Вона створена для бренду Lacoste. І хоча дизайнер здебільшого займається розробкою меблів, цього разу митець вирішив спробувати себе й в індустрії моди.Том Діксон (дизайнер): "Через те, що я відчуваю себе впевнено у тій чи іншій сфері, часто можу видаватися доволі наївним. Особливо, коли тільки починаю займатися чимось новим. Проте, тільки так я відчуваю себе щасливим".Інноваційний дизайн Діксона зробив автора одним із провідних творців меблів у Європі. 2000 року Том навіть отримав "Орден Британської імперії" з рук самої королеви. Творив митець й для таких зіркових дизайнерів як Жан-Поль Ґот`Є та Вів`єн Вествуд.Том Діксон (дизайнер): "У мене немає якоїсь певної методи. Я ніколи не навчався дизайну. Мене зазвичай більше цікавив сам процес виготовлення тієї чи іншої речі, аніж результат. Можна сказати, що мій інтерес радше зосереджений у виробництві та матеріалах, аніж у функціях".Кар`єра Діксона почалася із звичайного ескізу. І хоча вигляд таких малюнків дизайнера не з найкращих, усі вони потенційні витвори мистецтва, які просто слід втілити у життя. Так, одне із крісел Тома можна побачити у Нью-йоркському музеї сучасного мистецтва. Історія його "народження" просто вражає.Том Діксон (дизайнер): "Спершу я малював курча. Воно десь так і виглядає? І тут я подумав, а із цього може вийти досить непогане крісло. На ньому, звісно, можна було сидіти. Проте, це безумовно було найстрашніше крісло на світі. Тож, я дещо позаокруглював кути, і воно перетворилося у модель "Ес-серії". Мабуть, не найкраща історія. Та це правда, це крісло починало як курка".Талантом Діксона скористалися чимало компаній. Серед них й британська філія Habitat, яку дизайнер очолив у 98. Як глава майстерні, Том перетворив цей колишній кінотеатр у бутік.До обов`язків Діксона також входить й пошук талановитих дизайнерів для компанії.Том Діксон (дизайнер): "Тут ми керуємося розмаїттям праці. Творимо в усіх можливих сферах. Ми можемо займатися іграшками, можемо оформлювати ванні кімнати та сади. А по одинці не кожен дизайнер здатен працювати у стількох різних сферах одразу".На роботу Діксон з`являється щодня близько 8:30. А через те, що дизайнер на надто дружить із новітніми технологіями, йому часто доводиться покладатися на знання та здібності своїх підопічних. Саме співробітники митця переносять дизайнерські розробки Тома у комп`ютер.Том Діксон (дизайнер): "Я завжди в очікуванні чергової сенсації. Гадаю, це дозволяє мені працювати більш продуктивно. Коли я вчився як варити метал, до прикладу, за перший рік зробив десь з півсотні крісел. Усі досить страшні на вигляд. Проте, прогрес був очевидним".Наразі ж Том намагається реалізувати себе в індустрії моди. Що з цього вийде, можна буде побачити в колекціях іменитого бренду "Лакоста". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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