Від раку помер український журналіст

У ніч на 14 січня помер журналіст телеканалу "Еспресо" Дмитро Гомон. Впродовж останніх кількох років він боровся з онкозахворюванням.

Про втрату на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина журналіста Тетяна Гомон.

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Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього посту не було. Але. Діми не стало сьогодні біля другої ночі. Він до останнього моменту був у повному розумі, з мінімальною кількістю знеболювальних за останній місяць,

– написала жінка.

Останні два тижні вона разом з чоловіком була на лікування в Ізраїлі.

"Він був налаштований боротися і боровся, адже лікування в Ізраїлі надало сили і віри. Ми всі сподівалися і я ні на мить ні про що не жалкую. Інформацію щодо часу та місця прощання додамо у понеділок", – зазначила Тетяна Гомон.