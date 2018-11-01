Від сьогодні в Україні подорожчав газ

У четвер, 1 листопада, ціна на газ для населення України зросла на 23,5%, а саме до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення раніше ухвалили на переговорах Кабміну з МВФ.

Про це свідчить повідомлення на сайті "Нафтогазу".

Так, з 1 листопада кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні.

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Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах Положення про покладення спеціальних обов'язків становить 7482,61 гривні за тисячу кубів газу з урахуванням ПДВ. Ця ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про підвищення ціни на газ для населення України. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштує 8550 гривень замість 6900.