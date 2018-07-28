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Від вибуху смартфона Samsung серйозно постраждала 5-річна дитина

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У Китаї вибухнув смартфон Galaxy Note 4
У Китаї вибухнув смартфон Galaxy Note 4 / gizchina.com

Компанія Samsung вже не вперше потрапляє у скандал через вибух їхніх смартфонів. Так, корпорація повністю відкликала серію Galaxy Note7, які спалахували і вибухали. Тепер нещасний випадок трапився зі смартфоном Galaxy Note 4.

Про це повідомляє Gizchina.

Так, в Китаї смартфон Galaxy Note 4 вибухнув та понівечив обличчя 5-річчій дівчинці. Дитина отримала опіки другого ступеня.

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Тепер сім'я дитини вимагає від Samsung компенсацію в розмірі близько 250 тисяч доларів. При цьому китайський офіс Samsung пропонує родині близько 1,5 тисяч доларів на лікування дитини.

Вибухнув смартфон Galaxy Note 4

Батьки дитини вимагають від Samsung компенсації 

Як розповіли батьки, смартфон купили у серпні 2016 року, а нещасний випадок трапився у березні цього року. Однак. лише зараз ця інформація потрапила у ЗМІ. Справа потрапила до суду.

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Теги: Техно Китай Samsung Вибух Смартфони
Джерело: 24 Канал
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