Від вибуху смартфона Samsung серйозно постраждала 5-річна дитина

Компанія Samsung вже не вперше потрапляє у скандал через вибух їхніх смартфонів. Так, корпорація повністю відкликала серію Galaxy Note7, які спалахували і вибухали. Тепер нещасний випадок трапився зі смартфоном Galaxy Note 4.

Про це повідомляє Gizchina.

Так, в Китаї смартфон Galaxy Note 4 вибухнув та понівечив обличчя 5-річчій дівчинці. Дитина отримала опіки другого ступеня.

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Тепер сім'я дитини вимагає від Samsung компенсацію в розмірі близько 250 тисяч доларів. При цьому китайський офіс Samsung пропонує родині близько 1,5 тисяч доларів на лікування дитини.

Батьки дитини вимагають від Samsung компенсації

Як розповіли батьки, смартфон купили у серпні 2016 року, а нещасний випадок трапився у березні цього року. Однак. лише зараз ця інформація потрапила у ЗМІ. Справа потрапила до суду.

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