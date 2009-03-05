Видача віз

Сьогодні Росія та Грузія відновлюють видачу віз.

Візи російським та грузинським громадянам видаватимуть дипломатичні місії Швейцарії. Після серпневого конфлікту Москва та Тбілісі розірвали дипломатичні відносин і попросили швейцарських дипломатів буди посередниками у їхніх стосунках. У четвер свою роботу офіційно розпочинають секція інтересів Грузії при посольстві Швейцарії у Росії і секція інтересів Росії при швейцарському посольстві у Грузії. Секції розташовуватимуться у будівлях колишніх посольства та консульств Грузії і Росії. Крім того працівниками офісів будуть російські і грузинські громадяни. Представники Тбілісі кажуть, що попри розірвання дипломатичних відносив, росіяни могли отримати грузинські візи. Водночас грузини матимуть таку можливість лише від сьогодні.