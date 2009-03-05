Видача віз

Росія та Грузія крок за кроком відновлюють дипломатичні зв’язки.

В Москві при посольстві Швейцарії відкрилася “секція інтересів Грузії”. Табличка з відповідним написом з’явилася на будівлі колишнього грузинського посольства в Росії. Аналогічне представництво з’явилося і в Тбілісі - в колишньому приміщенні російської амбасади. Країни, нагадаємо, розірвали дипломатичні стосунки після збройного конфлікту на Кавказі в серпні минулого року та визнання Росією незалежності бунтівних грузинських регіонів - Південної Осетії та Абхазії.Відтак, для підтримки зв'язків Москва та Тбілісі звернулися за допомогою до Швейцарії. За посередництва Берна країни відновлюють видачу віз. Хоча, “секція російських інтересів” в Грузії видаватиме грузинам візи лише 4-ьох категорій. Мова йде про навчальні та гуманітарні візи, а також візи на запрошення родичів із Росії. Робочі та туристичні візи громадянам Грузії видавати не будуть. А ділові візи можна буде отримати лише у випадку звернення до МЗС Росії приймаючої сторони.