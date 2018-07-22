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Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti показала вражаючий результат в черговому випробуванні

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Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / Фото з вільних джерел

Італійський ентузіаст із ніком Rsannino продемонстрував можливості пари відеокарти GeForce GTX 1080 Ti та ювілейного "відбірного" процесора від компанії Intel Core i7-8086K. Варто зазначити, що в 3DMark05 серед аналогічних випробувань саме ця пара посіла першу сходинку із результатом в 92 197 балів.

Про це повідомляє Overclockers.

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До слова, в абсолютному заліку це лише четверте місце, і цей результат гірше досягнення з одиночною відеокартою. Пара GeForce GTX 1080 Ti в поточному експерименті працювала на частотах 1911/11016 МГц, хоча на знімку екрана явно відображений момент з більш низькими частотами. Обидві відеокарти охолоджувалися рідинними системами необслуговуваного типу.

Результати тесту GeForce GTX 1080 Ti та Intel Core i7-8086K
Результати тесту GeForce GTX 1080 Ti та Intel Core i7-8086K

Центральний процесор Intel Core i7-8086K під рідким азотом набрав 7204 МГц, активність зберігали чотири ядра без Hyper-Threading. Якщо нові відеокарти NVIDIA дебютують в цьому кварталі, то нас чекає потужна хвиля оновлення рекордів, а поки доводиться задовольнятися такими ось прецедентами.

Що таке 3DMark05? Це назва серії популярних та широко відомих комп'ютерних тестів продуктивності, які розробила фінська компанія Futuremark. Тести цієї серії орієнтовані, перш за все, на графічні компоненти персонального комп'ютера із метою виявлення продуктивності системи в комп'ютерних іграх.

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Теги: Техно Ґаджети Intel NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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