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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Відеоподіум

15:38, 5 березня 2009 238

Відеоекран замість подіуму.

Британський дизайнер Ґарет П'ю представив свою нову колекцію осінь/зима-2009/2010 у досить незвичний спосіб. На певний час подіум перетворився на кінозал, і замість звичних моделей глядачі побачили мистецький чорно-білий відеокліп.Ґарет П'ю (дизайнер): "Такий підхід до показу колекції додає нових можливостей, адже на звичайному шоу на подіумі я не зміг би застосувати всі ці спецефекти, наприклад, вбрати моделі в надувний одяг. А для мене це було дуже важливо, оскільки об'єм був основним моментом моєї колекції. Крім того, мені просто хотілося спробувати щось зовсім інше."Крім інноваційного підходу, гості показу відзначили також свіже та провокаційне використання Ґаретом П'ю чорної шкіри в поєднанні з металевими вставками. І, звичайно ж, серця всіх присутніх вкотре підкорили фірмові "надувні" жакети дизайнера. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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